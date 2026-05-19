Шабунін заявив про звільнення із ЗСУ через втрату більшої частини зору

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що залишає службу у Збройних силах України через втрату більшої частини зору. Після лікування він планує повернутися до роботи в ЦПК.

Про це Віталій Шабунін повідомив у Telegram.

За словами антикорупціонера, наказ про його звільнення підписали кілька днів тому.

“Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни”, — йдеться в повідомленні.

Шабунін зазначив, що понад чотири роки служив у Силах оборони, зокрема на Харківщині, сході України, у Харкові та Києві.

Він також заявив, що українська влада “повною мірою використала його добровільну службу проти нього ж”, згадавши кримінальну справу про підозру в систематичному ухиленні від проходження військової служби, яку ініціювали Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

“Службу перетворили на цирк: наприклад, щодня фотографували, як я розвантажував фури з харчами, а фото скидали вищому командуванню (яке, припускаю, — в Офіс президента)”, — додав він.

Крім того, Шабунін заявив, що після початку роботи над підрозділом дронової ППО його перевели до іншої бригади для виконання інших завдань.

Також він стверджує, що колишній міністр оборони Рустем Умєров відмовився підписати його офіцерський контракт.