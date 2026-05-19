        Події

        Під Харковом російський БпЛА вбив жінку, серед трьох постраждалих — дитина

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 07:39
        читать на русском →
        Знищений російським ударом будинок у Харкові / Фото: ДСНС
        Знищений російським ударом будинок у Харкові / Фото: ДСНС

        У ніч на 19 травня росіяни атакували Харків та передмістя безпілотниками. Одна людина загинула, шестеро постраждали.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        У селищі Покотилівка Харківського району внаслідок удару російського БпЛА загинула 69-річна жінка. Троє людей постраждали, з них одна дитина.

        Реклама
        Реклама

        У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі. Пожежу вже ліквідували.

        У Новобаварському районі Харкова зруйновано житловий будинок, виникла пожежа на площі 150 кв. м. Постраждали троє людей. Рятувальники ліквідовують пожежу та розбирають завали.

        Ліквідація наслідків удару по Харкову 19 травня / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov