Під Харковом російський БпЛА вбив жінку, серед трьох постраждалих — дитина

У ніч на 19 травня росіяни атакували Харків та передмістя безпілотниками. Одна людина загинула, шестеро постраждали.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селищі Покотилівка Харківського району внаслідок удару російського БпЛА загинула 69-річна жінка. Троє людей постраждали, з них одна дитина.

У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі. Пожежу вже ліквідували.

У Новобаварському районі Харкова зруйновано житловий будинок, виникла пожежа на площі 150 кв. м. Постраждали троє людей. Рятувальники ліквідовують пожежу та розбирають завали.