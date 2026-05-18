Армія РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками, є постраждалі

У ніч на 18 травня окупанти масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Постраждали двоє людей, зокрема дитина.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Унаслідок нічної атаки постраждали 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік.
Зафіксовано влучання БпЛА у три житлові будинки у Київському та Приморському районах Одеси.
Повістю зруйновано одноповерховий будинок у Приморському районі.
За іншою адресою пошкоджено дах триповерхового житлового будинку — загорілися горищне перекриття та квартира на третьому поверсі.
Також через атаку руйнувань зазнав ще один одноповерховий житловий будинок, де зайнялася пожежа.
Наразі всі пожежі ліквідовані. Від ДСНС залучалися понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.