Росія втратила за добу 1220 солдатів та гелікоптер — дані Генштабу ЗСУ

З 17 на 18 травня ракетні війська, артилерія та авіація ЗСУ уразили низку військової техніки росіян та вдарили по районах зосередження особового складу окупантів. Протягом доби, що минула, Росія втратила ще 1220 солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також протягом минулої доби українські військові знищили:
- 1 гелікоптер;
- 1 танк;
- 5 ББМ;
- 47 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- 2 засоби ППО;
- 1603 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 наземних роботехнічних комплексів;
- 220 одиниць автомобільної техніки;
- 4 одиниці спеціальної техніки.