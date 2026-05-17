“Когнітивний дисонанс”: у Підмосков’ї здивовані влучанням українських дронів попри блокування мобільного зв’язку

У мережі поширилося відео мешканця Підмосков’я, який емоційно відреагував на атаку українських безпілотників у Московському регіоні. Чоловік обурився блокуванням мобільного зв’язку для росіян на тлі роботи ППО та ударів по цілях.

На відео чоловік заявляє, що жителі Москви та Підмосков’я “почуваються некомфортно” через блокування мобільного зв’язку, тоді як українські засоби ураження, за його словами, “нормально літають”.

“Я правильно розумію, що сьогодні наш противник повідомив усіх мешканців Підмосков’я та Москви про те, що вони почуваються дуже навіть комфортно під час блокування мобільного зв’язку в Росії? Адже мешканці Росії почуваються некомфортно. А ось хохол нормально літає”, — каже чоловік на відео.

Також він висловив припущення, що українські спецслужби нібито діють “по белым спискам”, назвавши ситуацію “когнітивним дисонансом”.

На тлі масованої атаки безпілотників у Московському регіоні російська влада повідомляла про роботу ППО та тимчасові обмеження в роботі аеропортів і мобільного зв’язку.