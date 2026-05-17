Стали відомі типи українських дронів та ракет, якими уразили завод мікросхем і нафтобазу під Москвою

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час ударів по цілях у Московській області українські військові застосували вітчизняні засоби ураження, зокрема RS-1 “Барс”, FP-1 “Firepoint” та БАРС-СМ “GLADIATOR”. Унаслідок атаки були уражені підприємство з виробництва мікросхем, нафтова інфраструктура та командні пункти ворога.

У Генштабі зазначили, що 16 травня та в ніч на 17 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора.

Зокрема, у Зеленограді Московської області було уражено підприємство “Ангстрєм”, яке спеціалізується на виробництві мікросхем та високотехнологічної продукції для високоточної зброї.

“На території об’єкта зафіксовано пожежу”, — повідомили у Генштабі.

Там додали, що підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу та задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем і робототехніки для військових потреб РФ.

Також у Московській області була уражена насосна станція “Солнечногорская”, яка є частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання і відвантаження бензину та дизельного пального, зокрема для російської армії.

На території об’єкта також зафіксували пожежу.

Крім того, Сили оборони уразили командний пункт російських військ у районі Бунге Донецької області та пункти управління БпЛА у районах Дворічної Харківської області, Завітного на Херсонщині та Удачного на Донеччині.

Українські військові також завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області, Волфинського Курської області РФ та Новоекономічного на Донеччині.

У Генштабі подякували воїнам 412 окремої бригади безпілотних систем, 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19 ракетної бригади “Свята Варвара”, 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим підрозділам Сил оборони України.