На Харківщині через нестачу працівників залучають мігрантів з Азії та Африки до ремонту доріг

На Харківщині близько тисячі одиниць техніки для ремонту інфраструктури простоюють через нестачу працівників. Щоб не зупиняти роботи, підрядники почали залучати трудових мігрантів з Індії, Бангладеш та країн Африки.

Про це в ефірі Новини.LIVE повідомив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв.

За його словами, українські спеціалісти відмовляються їхати працювати до регіону через безпекову ситуацію.

Алексєєв зазначив, що дорожникам доводиться працювати на військових рокадних коридорах, які розташовані максимально близько до лінії бойового зіткнення.

“Ті підрядні організації, які займаються виконанням робіт у нас на дорогах, вони працюють паралельно і на зведенні фортифікаційних споруд в межах плану стійкості по енергетиці. Тобто вони мають стовідсоткове бронювання”, — сказав він.