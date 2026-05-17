Болгарія вперше виграла “Євробачення”: Україна увійшла до топ-10

На “Євробаченні-2026” у Відні перемогла представниця Болгарії Dara з піснею Bangaranga. Українська співачка Leléka з композицією Ridnym посіла дев’яте місце.

Болгарська співачка набрала загалом 516 балів — 204 від національних журі та 312 від глядачів.

Це перша перемога Болгарії в історії “Євробачення”.

Реклама

Реклама

Також країна повернулася на конкурс після трирічної перерви.

Друге місце на конкурсі посів представник Ізраїлю Noam Bettan із 343 балами, третє — румунська співачка Alexandra Căpitănescu, яка отримала 296 балів.

До п’ятірки лідерів також увійшли Австралія та Італія.

Фаворити букмекерів — представники Фінляндії Linda Lampenius & Pete Parkkonen — посіли шосте місце, набравши 279 балів.

Українська співачка Leléka отримала 221 бал: 54 від журі та 167 від глядачів.

За підсумками голосування журі Україна була лише 15-ю, однак глядацькі голоси дозволили піднятися до 9-го місця.

Останні місця на конкурсі посіли Бельгія, Литва, Німеччина, Австрія та Велика Британія.

Справжнє ім’я Dara — Даріна Йотова. Вона народилася у болгарському місті Варна та стала відомою після участі у болгарській версії шоу “X Factor” у 2015 році.

Пісню Bangaranga співачка створювала разом із Anne Judith Wik, Cristian Tarcea та грецьким композитором Дімітрісом Контопулосом.

За словами артистки, назва пісні походить від ямайського слова, яке символізує заклик до бунту та емоційної сміливості.