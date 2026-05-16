Санду звинуватила Росію у спробах дестабілізувати Молдову через Придністров’я

Президентка Молдови Мая Санду розкритикувала рішення Володимира Путіна спростити отримання російського громадянства для жителів Придністров’я. За її словами, Москва таким чином шукає нових людей для війни проти України та намагається тиснути на Кишинів, пише POLITICO.

Напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям невизнаного Придністров’я отримувати російське громадянство без проживання в Росії та без знання російської мови.

Виступаючи на безпековій конференції в Таллінні, Мая Санду заявила, що цей крок може бути пов’язаний із потребою Росії у додаткових військових ресурсах.

«Ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправляти на війну в Україну», – сказала президентка Молдови.

Санду також заявила, що Росія використовує тему Придністров’я як інструмент тиску на Молдову, яка прагне реінтегрувати регіон.

За її словами, після початку повномасштабної війни багато жителів Придністров’я почали оформлювати молдовське громадянство, оскільки вважають його безпечнішим за російське.

Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році, а офіційні переговори про вступ розпочалися у 2024-му.

Коментуючи можливість впливу Росії на євроінтеграцію Молдови через ситуацію з Придністров’ям, Санду заявила, що рішення щодо членства країни в ЄС ухвалює виключно Європейський Союз.

«Росія не має до цього жодного стосунку», – наголосила вона.