        Політика

        AfD встановила новий рекорд у рейтингах і збільшила відрив від блоку Мерца

        Віктор Алєксєєв
        16 Травня 2026 17:52
        читать на русском →
        Співголова партії «АдГ» Аліса Вайдель (праворуч) та канцлер Фрідріх Мерц у Бундестазі / Фото IMAGO
        Співголова партії «АдГ» Аліса Вайдель (праворуч) та канцлер Фрідріх Мерц у Бундестазі / Фото IMAGO

        Правопопулістська партія AfD продовжує нарощувати підтримку в Німеччині та встановила новий рекорд у соціологічних опитуваннях. Водночас блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца та Соціал-демократична партія втрачають рейтинги, повідомляє T-Online.

        За даними опитування інституту Insa для Bild, AfD набирає 29% підтримки — на один пункт більше, ніж у попередньому дослідженні. Це найвищий показник партії в опитуваннях Insa.

        Блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца втратив один пункт і опустився до 22%. Таким чином відрив AfD від консерваторів зріс до семи пунктів — це також рекордний показник.

        Реклама
        Реклама

        Соціал-демократична партія Німеччини під керівництвом Бербель Бас і Ларса Клінгбайля втратила ще один пункт і наразі має 12%.

        Водночас «Зелені» після обрання Джема Оздеміра прем’єр-міністром Баден-Вюртемберга покращили результат до 14% — це найкращий показник партії за останні два з половиною роки.

        Партія «Ліві» втратила один пункт і опустилася до 10%.

        Керівник Insa Герман Бінкерт заявив Bild, що якщо тенденція падіння рейтингів урядових партій продовжиться, то майбутні виборчі кампанії у Німеччині можуть перетворитися на боротьбу між AfD та «Зеленими».

        У вересні в Німеччині мають відбутися земельні вибори у Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі — Передній Померанії. В обох регіонах AfD наразі лідирує в опитуваннях.

        Партія вже анонсувала радикальні зміни у разі перемоги. Зокрема, у Мекленбурзі — Передній Померанії AfD хоче створити власну «поліцію з депортацій» за аналогією з американською ICE, а в Саксонії-Ангальт — замінити до 200 високопосадовців у держапараті.

        Ці плани викликали критику з боку інших політиків. Євродепутат від ХДС Денніс Радтке заявив, що країні «загрожує відкрита боротьба проти правової держави».


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov