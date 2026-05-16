AfD встановила новий рекорд у рейтингах і збільшила відрив від блоку Мерца

Правопопулістська партія AfD продовжує нарощувати підтримку в Німеччині та встановила новий рекорд у соціологічних опитуваннях. Водночас блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца та Соціал-демократична партія втрачають рейтинги, повідомляє T-Online.

За даними опитування інституту Insa для Bild, AfD набирає 29% підтримки — на один пункт більше, ніж у попередньому дослідженні. Це найвищий показник партії в опитуваннях Insa.

Блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца втратив один пункт і опустився до 22%. Таким чином відрив AfD від консерваторів зріс до семи пунктів — це також рекордний показник.

Соціал-демократична партія Німеччини під керівництвом Бербель Бас і Ларса Клінгбайля втратила ще один пункт і наразі має 12%.

Водночас «Зелені» після обрання Джема Оздеміра прем’єр-міністром Баден-Вюртемберга покращили результат до 14% — це найкращий показник партії за останні два з половиною роки.

Партія «Ліві» втратила один пункт і опустилася до 10%.

Керівник Insa Герман Бінкерт заявив Bild, що якщо тенденція падіння рейтингів урядових партій продовжиться, то майбутні виборчі кампанії у Німеччині можуть перетворитися на боротьбу між AfD та «Зеленими».

У вересні в Німеччині мають відбутися земельні вибори у Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі — Передній Померанії. В обох регіонах AfD наразі лідирує в опитуваннях.

Партія вже анонсувала радикальні зміни у разі перемоги. Зокрема, у Мекленбурзі — Передній Померанії AfD хоче створити власну «поліцію з депортацій» за аналогією з американською ICE, а в Саксонії-Ангальт — замінити до 200 високопосадовців у держапараті.

Ці плани викликали критику з боку інших політиків. Євродепутат від ХДС Денніс Радтке заявив, що країні «загрожує відкрита боротьба проти правової держави».