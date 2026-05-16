У Бєлгородській області російська авіабомба впала на житловий будинок — загинув чоловік

У селищі Дубове Бєлгородської області РФ російська авіабомба впала на приватний будинок, внаслідок чого загинув чоловік. За даними Telegram-каналу «Пепел-Белгород», влада регіону не повідомила про причину його смерті.

Спочатку місцеві жителі повідомляли про падіння «невідомого снаряда» на будинок у Бєлгородському окрузі. Після інциденту влада організувала евакуацію мешканців двох сусідніх багатоповерхівок.

Пізніше «Пепел-Белгород» повідомив, що на будинок впала російська авіабомба ФАБ. За даними каналу, це сталося близько 05:00 ранку.

О 07:47 оперативний штаб Бєлгородської області підтвердив загибель чоловіка у селищі Дубове, однак не уточнив, що причиною стала авіабомба, яка впала на житловий будинок.

Повідомляється, що ФАБ пробив дах будинку та кілька поверхів і опинився у підвалі. На місці пошкоджені покрівля, скління, комунікації та внутрішнє оздоблення будинку.

Російську авіабомбу дістали з підвалу будинку у Бєлгородській області / Фото t.me/belpepel

За інформацією Telegram-каналу, авіабомбу дістали з підвалу за допомогою екскаватора, завантажили у вантажівку та вивезли на полігон.