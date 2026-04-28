Бєлгородщина під ударами дронів: зведення нагадують ситуацію на Херсонщині

У Бєлгородській області Росії внаслідок атак безпілотників загинули троє людей, ще троє отримали поранення. Удари завдавалися по цивільних автомобілях у кількох населених пунктах, стверджує губернатор регіону Вячеслав Гладков.

За його словами, у селі Вознесенівка Шебекінського округу безпілотник вдарив по легковому автомобілю, внаслідок чого чоловік загинув на місці.

У селі Бобрава Ракитянського округу дрон атакував автомобіль, у якому перебувала родина. Чоловік і жінка загинули до приїзду медиків. Їхнього 16-річного сина з баротравмою госпіталізували до дитячої обласної лікарні.

Ще одна атака сталася в хуторі Красиво Борисовського округу. Там дрон вдарив по автомобілю, у якому перебувало подружжя. Чоловік отримав множинні осколкові поранення спини та голови, у жінки — множинні осколкові поранення спини та проникаюче поранення поперекової ділянки.

За офіційними даними, загалом внаслідок атак загинули троє людей, ще троє зазнали поранень.