        Події

        Бєлгородщина під ударами дронів: зведення нагадують ситуацію на Херсонщині

        Віктор Алєксєєв
        28 Квітня 2026 10:28
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото t.me/vvgladkov
        У Бєлгородській області Росії внаслідок атак безпілотників загинули троє людей, ще троє отримали поранення. Удари завдавалися по цивільних автомобілях у кількох населених пунктах, стверджує губернатор регіону Вячеслав Гладков.

        За його словами, у селі Вознесенівка Шебекінського округу безпілотник вдарив по легковому автомобілю, внаслідок чого чоловік загинув на місці.

        У селі Бобрава Ракитянського округу дрон атакував автомобіль, у якому перебувала родина. Чоловік і жінка загинули до приїзду медиків. Їхнього 16-річного сина з баротравмою госпіталізували до дитячої обласної лікарні.

        Ще одна атака сталася в хуторі Красиво Борисовського округу. Там дрон вдарив по автомобілю, у якому перебувало подружжя. Чоловік отримав множинні осколкові поранення спини та голови, у жінки — множинні осколкові поранення спини та проникаюче поранення поперекової ділянки.

        За офіційними даними, загалом внаслідок атак загинули троє людей, ще троє зазнали поранень.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини