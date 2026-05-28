Синоптики попередили про погіршення погоди: де завтра очікуються штормовий вітер і грози

У п’ятницю, 29 травня, в Україні очікується погіршення погоди — синоптики прогнозують сильний вітер, дощі та грози. У низці областей оголошено І рівень небезпечності.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні переважатиме холодна та волога повітряна маса, яка надходитиме з півночі Європи. Погоду формуватиме поле зниженого атмосферного тиску. Вдень у західних областях, крім Закарпаття, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Посилиться вітер і на Правобережжі.

Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій країні, крім західних областей. У південній частині країни прогнозують грози.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться в повідомленні.

Температура повітря вночі становитиме +4…+10 °C, вдень +13…+18 °C.