        Синоптики попередили про погіршення погоди: де завтра очікуються штормовий вітер і грози

        Галина Шподарева
        28 Травня 2026 22:24
        Захід сонця на вулиці Личаківській / Фото: Telegram "Так люблю той Львів"
        У п’ятницю, 29 травня, в Україні очікується погіршення погоди — синоптики прогнозують сильний вітер, дощі та грози. У низці областей оголошено І рівень небезпечності.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні переважатиме холодна та волога повітряна маса, яка надходитиме з півночі Європи. Погоду формуватиме поле зниженого атмосферного тиску. Вдень у західних областях, крім Закарпаття, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Посилиться вітер і на Правобережжі.

        Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій країні, крім західних областей. У південній частині країни прогнозують грози.

        “Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться в повідомленні.

        Температура повітря вночі становитиме +4…+10 °C, вдень +13…+18 °C.

        Погодна мапа України на 29 травня / Фото: Укргідрометцентр

