Трамп передав союзникам проєкт мирної угоди з Іраном: що передбачає документ

Президент США Дональд Трамп передав союзникам, зокрема Ізраїлю, проєкт мирної угоди щодо війни з Іраном. На цьому тлі сторони намагаються уникнути нових порушень перемир’я, які можуть зірвати переговори.

Про це повідомляє The Guardian.

29 травня міністр закордонних справ Пакистану Мухаммад Ісхак Дар вирушить до Вашингтона для зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо. Переговори відбуваються на тлі загострення ситуації після того, як Іран 28 травня завдав удару по американській авіабазі у Кувейті у відповідь на атаку США по об’єкту, який Вашингтон назвав іранською операцією безпілотників поблизу Ормузької протоки.

Проєкт угоди, який Трамп передав союзникам, передбачає відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства, скасування американської блокади іранських портів та надання Ірану доступу до заморожених активів на суму до 12 млрд доларів.

Документ також передбачає початок переговорів щодо майбутнього ядерної програми Ірану, включно з обговоренням запасів високозбагаченого урану, тимчасовим призупиненням подальшого збагачення та контролем з боку МАГАТЕ. Іран має відмовитися від використання ядерної зброї.

Видання зазначає, що умови проєкту є неприйнятними для Ізраїлю, оскільки угода відкладає конкретні ядерні зобов’язання Ірану та передбачає постійне припинення вогню, яке має охопити й Ліван. Водночас Іран окремо веде переговори з Оманом щодо навігації в Ормузькій протоці. Дональд Трамп заявив, що “знищить” Оман, якщо країна укладе з Тегераном угоду про запровадження зборів за прохід суден.