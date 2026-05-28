        Росіяни вдарили по базі відпочинку на Харківщині: фото з місця

        Галина Шподарева
        28 Травня 2026 15:47
        Наслідки удару БпЛА по базі відпочинку на Харківщині / Фото: ДСНС
        Вдень 28 травня російські війська атакували безпілотником Печенізьку громаду Чугуївського району Харківської області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа на території бази відпочинку.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Мішенню окупантів стала база відпочинку на Печенізькому водосховищі, яка наразі не функціонує.

        Внаслідок обстрілу вогонь вщент знищив дерев’яну будівлю. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.

        До ліквідації наслідків атаки залучалися підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

        Ліквідація пожежі на базі відпочинку після обстрілу / Фото: ДСНС

