Укрзалізниця запустила електрички з кондиціонерами

Укрзалізниця вперше обладнала регіональні електропоїзди кондиціонерами. Про це повідомила пресслужба компанії.

Кондиціонери вже встановлені у модернізованих електропоїздах ЕР9М-502 та ЕР9Е-630, які курсують маршрутами Рівне — Львів — Рівне та Київ — Хмельницький — Київ.

Укрзалізниця вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

Як зазначили в Укрзалізниці, модернізацію та ремонт поїздів залізничники виконали власними силами на потужностях компанії.

У компанії також повідомили, що маршрут Київ — Хмельницький може стати альтернативою поїздам далекого сполучення між Києвом і Львовом. Для цього пасажирам пропонують пересадку в Хмельницькому на поїзд до Львова через Тернопіль.

В Укрзалізниці наголосили, що ці рейси стали частиною нової програми державного замовлення внутрішніх пасажирських перевезень, яка базується на принципах європейської моделі PSO — державного фінансування соціально важливих транспортних послуг.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення вже модернізовано 52 електропоїзди.

Наразі залізничники завершують оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером для маршрутів в Одеській області. До кінця року Укрзалізниця планує модернізувати ще понад п’ять таких поїздів.