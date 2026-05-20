Квитків знову не вистачить: Укрзалізниця попередила про найважче літо за час війни

Укрзалізниця фактично повідомила українцям те, що всі й так давно підозрювали після п’ятого оновлення сторінки з квитками на Київ — Львів: цього літа полювання на місце у вагоні стане окремим видом екстремального спорту.

І причина не лише у шаленому попиті. Проблема в тому, що війна буквально вибиває вагони з колії швидше, ніж їх встигають ремонтувати.

За даними УЗ, з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила 46 пасажирських вагонів. Ще близько 200 вагонів та цілий поїзд Інтерсіті+ зараз стоять у черзі на ремонт після обстрілів, атак дронів і пошкоджень.

А далі цифри стають ще більш сумними. Ще 1050 вагонів очікують на обстеження та можливе списання через свій вік і непридатний стан. Тобто частина українського залізничного парку вже буквально тримається на ентузіазмі, болтах і молитвах механіків.

На цьому тлі попит росте як біткоїн у найкращі роки. Уже зараз співвідношення попиту до кількості місць становить приблизно чотири людини на одне місце. А в літній сезон ситуація стане ще жорсткішою — шість людей на одне місце.

Окремі напрямки взагалі виглядають як сюрреалізм. Наприклад, зі Львова до Києва щодня шукають квитки майже 10 тисяч людей.

І тут Укрзалізниця фактично переходить у режим “поради для виживання”.

Перше правило — планувати поїздку заздалегідь і купувати квитки за 20 діб до відправлення. Друге — використовувати автовикуп. В УЗ кажуть, що вже 150 тисяч пасажирів скористалися цією функцією та придбали через неї майже мільйон квитків від початку року.

Також компанія радить не боятися пересадок і звертати увагу на регіональні поїзди з кондиціонерами. Бо цього літа фраза “прямий квиток” може звучати приблизно так само фантастично, як “дешева квартира в центрі Києва”.

Для міжнародних подорожей УЗ рекомендує дивитися не лише на Польщу, а й на аеропорти Молдови, Румунії та Угорщини. Там шанс знайти квиток значно вищий.

І якщо чесно, вся ця історія дуже добре показує одну неприємну реальність війни. Українська залізниця давно стала не просто транспортом, а фактично кровоносною системою країни. І поки Росія б’є по інфраструктурі, Укрзалізниця намагається одночасно ремонтувати, будувати нові вагони й перевозити мільйони людей у режимі, який ще кілька років тому здавався б абсолютно нереальним.