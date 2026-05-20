Росія може піти через Білорусь: Зеленський заявив про підготовку РФ до нового наступу

Поки російська пропаганда продовжує розповідати казки про “неминучу перемогу”, в Україні дуже уважно дивляться не на телевізор, а на карти, супутникові знімки та дані розвідки. І, схоже, там побачили щось настільки неприємне, що довелося терміново збирати Ставку.

Володимир Зеленський заявив, що під час засідання детально аналізували інформацію про можливу підготовку російських наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. За його словами, Україна вже готує відповіді на кожен із можливих варіантів дій Росії.

І це не просто чергова фраза у стилі “ситуація під контролем”. Президент прямо заявив: сили на напрямку будуть збільшені. Бо після 2022 року в Києві дуже добре засвоїли головне правило — якщо Росія починає “навчання” біля кордону, варто готуватися не до параду.

Реклама

Реклама

Окрему увагу приділили Білорусі. Зеленський повідомив, що доручив МЗС підготувати додаткові дипломатичні кроки щодо Мінська, який Росія може використати для розширення війни. А українські спецслужби отримали непублічні завдання.

І тут починається особливо тривожна частина. За словами президента, Україна також отримала інформацію про підготовку Росією нових мобілізаційних кроків ще на 100 тисяч осіб. Але в Києві вважають, що приховано мобілізувати таку кількість людей Росії буде складно. А це означає, що Кремль може шукати інші варіанти — політичні та гібридні. Зеленський прямо згадав Придністров’я, натякнувши, що Москва може спробувати розіграти старий сценарій дестабілізації в регіоні.

Україна тим часом готує і власні “сюрпризи”. Зеленський заявив про намір розширити географію українських далекобійних санкцій проти Росії та посилити тиск на Кремль.

І головне в усій цій історії — Україна уже не виглядає як країна, яку можна застати зненацька колоною танків о четвертій ранку. Тепер вона дивиться на російські плани приблизно так, як досвідчений сапер дивиться на дріт у вибухівці: дуже уважно і без жодних ілюзій.