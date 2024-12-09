Зеленський провів Ставку

У понеділок, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили підготовку українських військових, кадрові зміни у війську та додаткове фінансування.

Про це він повідомив у телеграм.

Президент наголосив, що якість підготовки українських воїнів потребує суттєвого покращення. Він нагадав про нещодавні кадрові призначення, які мають сприяти оновленню системи підготовки. Новими відповідальними за це стали Олег Апостол та Михайло Драпатий.

“Підготовка військових — це основа їхньої результативності на полі бою та збереження їхніх життів,” — підкреслив Зеленський.

Глава держави доручив підготувати на наступне засідання Ставки детальну доповідь щодо актуальних потреб у системі підготовки: що слід виправити, покращити чи замінити.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, захист позицій та хід Курської операції. Окрему доповідь зробив Павло Паліса щодо обсягів прямих коштів для бригад на закупівлю дронів.

Зеленський визнав, що раніше ухваленої суми виявилося недостатньо й дав доручення прем’єр-міністру України найближчими днями значно збільшити фінансування:

“Тієї суми, яку ми виділили раніше, виявилось замало. Доручив збільшити фінансування для бригад на порядок,” — підсумував президент.