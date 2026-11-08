Росія чотири рази за день атакувала Харків дронами: є поранені

У Харкові 8 листопада зафіксували чотири удари російських безпілотників по Київському та Шевченківському районах міста. Один із дронів влучив у дах багатоповерхівки, а внаслідок інших атак повідомлялося про постраждалих.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Перший удар зафіксували о 09:01 у Київському районі Харкова. Російський безпілотник влучив у дах багатоповерхового житлового будинку. За інформацією мера, обійшлося без постраждалих.

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О 10:26 російські війська знову атакували Київський район бойовим дроном. За попередніми даними, внаслідок цього удару одна людина дістала поранення.

Ще за 13 хвилин, о 10:39, безпілотник завдав удару по Шевченківському району міста. На момент повідомлення постраждалих не було, наслідки атаки з’ясовували.

О 14:07 Терехов повідомив про черговий удар по Київському району Харкова.

За словами міського голови, внаслідок цієї атаки одна людина зазнала вибухового поранення.