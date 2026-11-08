Росія чотири рази за день атакувала Харків дронами: є поранені

У Харкові 8 листопада зафіксували чотири удари російських безпілотників по Київському та Шевченківському районах міста. Один із дронів влучив у дах багатоповерхівки, а внаслідок інших атак повідомлялося про постраждалих.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Перший удар зафіксували о 09:01 у Київському районі Харкова. Російський безпілотник влучив у дах багатоповерхового житлового будинку. За інформацією мера, обійшлося без постраждалих.
О 10:26 російські війська знову атакували Київський район бойовим дроном. За попередніми даними, внаслідок цього удару одна людина дістала поранення.
Ще за 13 хвилин, о 10:39, безпілотник завдав удару по Шевченківському району міста. На момент повідомлення постраждалих не було, наслідки атаки з’ясовували.
О 14:07 Терехов повідомив про черговий удар по Київському району Харкова.
За словами міського голови, внаслідок цієї атаки одна людина зазнала вибухового поранення.