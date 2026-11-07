На Харківщині дрон влучив в автомобіль із двома жінками: пасажирка загинула

Упродовж 7 листопада російські війська завдали серії ракетних і дронових ударів по Харкову та населених пунктах області. Внаслідок атаки FPV-дрона на автомобіль у Дергачівській громаді загинула жінка, у Харкові одна людина дістала поранення, ще троє людей, зокрема 16-річна дівчина, зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 11:00 російська ракета, попередньо типу S-8000 “Бандероль”, влучила в чотириповерхову нежитлову будівлю у Слобідському районі Харкова.

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Внаслідок удару пошкоджено транспортні засоби. Одна жінка дістала поранення, ще в однієї медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Близько 12:45 у Київському районі Харкова FPV-дрон атакував автомобіль на парковці торговельно-розважального центру. Пошкоджено кузов і скління машини, а також вікна іншого автомобіля.

Ще один FPV-дрон удень влучив в асфальтне покриття парковки супермаркету в тому самому районі. Унаслідок атаки пошкоджено автомобіль.

У Златополі Лозівського району близько 14:50 ракета, попередньо типу S-8000 “Бандероль”, влучила на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено житлові будинки, одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

У Лозовій російські війська, за попередніми даними, застосували безпілотник типу “Герань-4”. Внаслідок удару пошкоджено приміщення навчального закладу. У 16-річної дівчини діагностували гостру реакцію на стрес.

Смертельна атака сталася близько 15:00 у Дергачівській громаді. На автодорозі Дергачі — Козача Лопань, неподалік села Безруки, російський FPV-дрон влучив в автомобіль, який рухався дорогою.

Внаслідок удару загинула пасажирка. Водійка не постраждала та по медичну допомогу не зверталася.

За всіма фактами прокурори розпочали досудові розслідування щодо вчинення воєнних злочинів за статтею 438 Кримінального кодексу України.