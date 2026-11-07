Китай підтвердив підготовку зустрічі Сі Цзіньпіна, Трампа та Путіна — AP

Китай вперше офіційно підтвердив, що обговорює можливість тристоронньої зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна. Переговори можуть відбутися вже в листопаді на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені, однак остаточної домовленості поки немає.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю та експертів із міжнародної політики.

Речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу в Пекіні заявила, що китайська сторона підтримує контакти з відповідними учасниками щодо організації зустрічі трьох глав держав.

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“Китай веде комунікацію з відповідними сторонами щодо зустрічі трьох глав держав”, — повідомила вона.

Китай цього року приймає саміт АТЕС, до якого входить 21 економіка, зокрема США та Росія.

Очікується, що Дональд Трамп прибуде до Шеньчженя для третьої цього року зустрічі із Сі Цзіньпіном. Одним із завдань переговорів стане збереження крихкого торговельного перемир’я між Вашингтоном і Пекіном, термін дії якого спливає в січні.

Водночас напруженість у торговельних відносинах зберігається. Представник США з питань торгівлі Джеймісон Грір під час відеорозмови з віцепрем’єром КНР Хе Ліфеном закликав Пекін виконати попередні зобов’язання, зокрема щодо закупівель сільськогосподарської продукції, рідкісноземельних елементів та інших критично важливих мінералів.

Китайське агентство Xinhua повідомило, що сторони провели конструктивний обмін думками, але Пекін висловив занепокоєння обмежувальними торговельними заходами Вашингтона.

Під час перебування в Китаї Трамп хотів би зустрітися із Сі Цзіньпіном і Путіним для обговорення контролю над ядерними озброєннями. Водночас російський президент зацікавлений у переговорах щодо війни проти України без участі Києва.

Колишній високопосадовець Державного департаменту США Денні Рассел вважає, що найбільше від такої зустрічі може виграти саме Путін.

“Путін має найбільше шансів отримати вигоду від тристоронньої зустрічі лідерів, і росіяни явно просувають ідею такої зустрічі, яка стала б дипломатичним успіхом”, — зазначив Рассел.

На його думку, Трамп також зацікавлений у такому форматі, хоча радники, імовірно, рекомендували йому уникати обговорення України.

Директорка китайської програми Центру Стімсона Сунь Юнь припускає, що Росія спробує використати саміт, щоб наблизити позиції Китаю та США до власного бачення завершення війни проти України.

Водночас Пекін навряд чи захоче предметно обговорювати Україну, Іран або контроль над озброєннями, обмежившись загальними дипломатичними заявами про необхідність миру.

“Китай хоче отримати картинку, але не хоче платити за це”, — пояснила Сунь Юнь.

За її словами, головним викликом для Пекіна стане сприйняття зустрічі міжнародною спільнотою.

“Цей саміт не повинен сприйматися як поділ світу між трьома великими державами”, — наголосила експертка.

Старший директор китайської програми Фонду захисту демократій Крейг Сінглтон також припускає, що зустріч може обмежитися спільним фотографуванням, яке дозволить Путіну з’явитися поруч із лідерами США та Китаю.

На його думку, подія може стати історичною за своїм форматом, але не принести жодних суттєвих політичних результатів.