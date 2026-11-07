Росія відправить на переговори зі США та Україною військових і дипломатів — Reuters

Росія направить на тристоронні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі високопоставлених дипломатів і представників військового керівництва, зокрема заступника глави МЗС Сергія Рябкова. Зустріч запланована на вівторок і середу, 10–11 листопада, та стане першими переговорами в такому форматі з лютого.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова агентству “Інтерфакс”.

За словами Пєскова, російську делегацію знову очолить помічник президента РФ Володимир Мединський, який виконуватиме функції головного переговорника.

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Вперше до складу делегації увійде заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Він відповідає за відносини Москви з країнами Північної та Південної Америки, а також займається питаннями контролю над озброєннями, нерозповсюдження ядерної зброї та іранської ядерної програми.

Також на переговорах буде присутній Юрій Жигарловський — заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ. Це управління відповідає за військове планування та проведення операцій.

До російської делегації також увійдуть заступник глави МЗС Михайло Галузін і керівник російської військової розвідки Ігор Костюков. Обидва раніше брали участь у переговорних місіях.

У п’ятницю, 6 листопада, всі члени делегації зустрілися з Володимиром Путіним на засіданні Ради безпеки Росії, частину якого присвятили підготовці до майбутніх переговорів.

Під час відкритої частини засідання Путін подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію зустрічі та заявив про намір обговорити з російською переговорною групою підготовку до перемовин.

Основна частина засідання відбулася за зачиненими дверима. Кремль оприлюднив лише його перші хвилини.

Тристороння зустріч в Абу-Дабі буде присвячена пошуку шляхів завершення російської війни проти України.

За даними Reuters, американські переговорники намагаються досягти прориву у врегулюванні конфлікту до настання зими.

Попередні мирні переговори за посередництва США відбулися в лютому, ще до початку війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану.