Британія вивела на орбіту військовий супутник Titania

Велика Британія успішно вивела на орбіту військовий супутник Titania, призначений для спостереження за Землею та підтримки операцій збройних сил. Запуск став частиною програми посилення британської космічної оборони, на яку протягом наступних чотирьох років планують спрямувати понад 3 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Супутник Titania британського виробництва був запущений минулого місяця і вже перебуває на орбіті. Він має розширити можливості британських військових щодо спостереження за діяльністю на Землі з космосу та координації операцій.

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Titania став другим супутником у британському військовому орбітальному угрупованні після Tyche, який також успішно запустили у жовтні. Обидва апарати працюватимуть під управлінням Космічного командування Великої Британії в межах програми ISTARI.

Маса Titania становить близько 100 кілограмів, а його розміри порівнянні з пральною машиною. Супутник здійснює повний оберт навколо Землі приблизно за 90 хвилин, рухаючись зі швидкістю 27 тисяч кілометрів на годину.

Одночасно британське Міноборони розпочинає випробування Project Inaros — нової мережі наземних датчиків для відстеження об’єктів і потенційних загроз у космосі.

У межах проєкту встановлять три нейроморфні сенсори на майданчиках у Великій Британії, Австралії та на британських об’єктах на Кіпрі.

Датчики, розроблені британсько-австралійською компанією Optera спільно з National Security Strategic Investment Fund, використовують технологію, що імітує біологічні процеси та реагує на зміни освітлення.

У майбутньому така система може стати засобом раннього попередження про незвичну або загрозливу активність поблизу британських супутників.