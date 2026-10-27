Україна створює власну супутникову мережу: перший апарат уже працює на орбіті

Українська компанія HIMERA спільно з данською GomSpace вивела на орбіту супутник OBRIA NANO — перший тестовий апарат майбутньої незалежної української мережі зв’язку. Супутник запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18, і він уже перебуває в експлуатації.

Про це повідомили в компанії HIMERA.

Запуск супутника відбувся в межах ініціативи OBRIA, спрямованої на створення власної української супутникової мережі зв’язку.

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Мета проєкту — диверсифікувати канали зв’язку України та зменшити стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури.

Наступним важливим етапом стане локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні.

Як зазначили в HIMERA, це дозволить розвивати власні технології у сфері супутникових комунікацій і поступово нарощувати українські виробничі спроможності.