27 листопада українка Аліна вперше з початку повномасштабної війни зустрілася зі своїм сином Артемом. Хлопчик залишався в окупованому Бердянську разом із бабусею.

Відео зустрічі матері та сина опублікувала журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва.

На момент початку повномасштабного вторгнення Артему було лише три з половиною роки. Після окупації Бердянська хлопчик та його бабуся не змогли виїхати з міста, тоді як Аліна перебувала на підконтрольній Україні території.

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“Сьогодні, після років розлуки, мама та син нарешті знову разом”, — написала Сейтбуллаєва.

Загалом 27 листопада Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій дев’ятьох дітей і 29-річну вихованку Олешківського дитячого будинку-інтернату. Наймолодшій дитині — вісім років. Більше половини повернутих дітей — сироти.

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, переговори щодо повернення однієї з дітей тривали цілий рік. До роботи були залучені Офіс омбудсмана, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки. Повернення відбулося за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Як зазначили в СБУ, це вже сьоме повернення українських дітей за сприяння Меланії Трамп. Загалом за її допомоги вдалося повернути 39 дітей та одну повнолітню вихованку інтернату.