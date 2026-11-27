У віці 91 року помер американський кінопродюсер Джеральд Роберт Молен. Він отримав премію “Оскар” за фільм Стівена Спілберга “Список Шиндлера”.

Про це пише Variety.

Про смерть продюсера повідомила його внучата племінниця Рейчел Лоррейн Пуллан в Instagram. За її словами, Молен починав кар’єру на кіностудії з переміщення декорацій та роботи водієм, а згодом став продюсером.

Реклама

Реклама

Співпраця Молена зі Стівеном Спілбергом розпочалася у 1985 році під час роботи над фільмом “Барва пурпурова”. Згодом він став асоційованим продюсером стрічки “Батарейки не додаються”, виконавчим продюсером якої був Спілберг.

Молен продюсував такі фільми Спілберга, як “Парк Юрського періоду”, “Особлива думка”, “Капітан Крюк”, “Загублений світ: Парк Юрського періоду” та “Список Шиндлера”. За останню стрічку у 1994 році він разом зі Спілбергом та Бранко Лустігом отримав “Оскар” у категорії “Найкращий фільм”.

Серед інших його робіт — “Людина дощу”, “Дні грому”, “Флінтстоуни”, “Каспер”, “Смерч”, “Мег: Монстр глибини” та “Мег 2”.

Джеральд Молен народився у 1935 році в штаті Монтана, а у 1947 році переїхав до Північного Голлівуду. Його батьки володіли кафе поруч із кіностудією Republic Pictures.

Дружина продюсера Пет, з якою він прожив у шлюбі майже 70 років, померла в січні 2024 року у віці 86 років.