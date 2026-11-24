Нідерландська спортсменка Жанін Ірина Грасмейєр, яка двічі встановлювала світові рекорди з фридайвінгу та здобула титул чемпіонки світу, померла у віці 33 років. Вона пішла з життя 16 листопада, причину смерті родина не повідомила.

Про це пише DIVE Magazine із посиланням на заяву родини спортсменки.

“З великим сумом повідомляємо про смерть Жанін Ірини Грасмейєр 16 листопада 2026 року у віці 33 років. Вона була доброю, безпосередньою, любила пригоди та була сильною жінкою”, — йдеться у повідомленні родини.

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Грасмейєр була однією з найвідоміших представниць фридайвінгу — підводного плавання на затримці дихання.

У 2013 році, коли їй було 20 років, спортсменка встановила світовий рекорд у дисципліні Free Immersion, занурившись на глибину 90 метрів у грецькому місті Каламата. На той момент вона стала наймолодшою жінкою, якій вдалося встановити світовий рекорд із фридайвінгу.

Free Immersion — дисципліна, у якій спортсмени спускаються під воду та повертаються на поверхню, підтягуючись руками вздовж вертикального троса, без використання ласт.

Рекорд нідерландки протримався лише шість днів. На чемпіонаті світу AIDA російська фридайверка Наталія Молчанова занурилася на 91 метр.

У 2015 році Грасмейєр здобула золоту медаль чемпіонату світу AIDA з глибинного фридайвінгу. У 2016 році на змаганнях DeepSea Challenge на острові Бонайре вона повернула собі світовий рекорд, досягнувши глибини 92 метри. Занурення тривало 3 хвилини 46 секунд.

Це досягнення залишалося світовим рекордом серед жінок до липня 2018 року, коли італійка Алессія Дзеккіні занурилася на 93 метри.

Грасмейєр також встановлювала національні рекорди Нідерландів. У 2012 році вона затримала дихання у статичному апное на 6 хвилин 31 секунду, а у 2013 році подолала 178 метрів під водою з моноластою.

Причину смерті Жанін Грасмейєр офіційно не оголошували. Водночас підводний фотограф Даан Верхувен у присвяченому їй дописі натякнув, що спортсменка могла мати проблеми з автоімунним захворюванням.