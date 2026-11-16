Померла акторка Тіна Сіммонс, яка знімалася у “Зоряних війнах” і фільмах про Джеймса Бонда

Британська акторка Тіна Сіммонс, яка протягом шестидесятирічної кар’єри знімалася у “Зоряних війнах”, фільмах про Джеймса Бонда та десятках відомих серіалів, померла у неділю. Причину смерті наразі не повідомляють.

Про це пише AOL з посиланням на організаторів Gosport Comic Con, які підтвердили смерть акторки.

За даними видання, Сіммонс знайшли мертвою у її будинку.

Реклама

Реклама

За свою кар’єру вона отримала 263 екранні роботи. Однією з найвідоміших стала роль техніка повстанців у фільмі “Зоряні війни: Епізод VI — Повернення джедая” 1983 року.

Сіммонс також знімалася у двох фільмах про Джеймса Бонда — “Помри, але не зараз” 2002 року та “Не час помирати” 2021 року.

Серед інших її робіт — “Супермен VI: У пошуках миру”, “Бріджит Джонс: Межі розумного”, “Сексуальна тварюка” та “Місіс Гендерсон представляє”.

На телебаченні вона з’являлася у серіалах “Доктор Хто”, “Жителі Іст-Енду”, “Непередбачувані історії”, “Харт і Харт” та інших.

Останньою її роботою став детективний серіал The Marlow Murder Club, у якому вона знялася цього року.

Після повідомлення про смерть Сіммонс у соцмережах з’явилися численні слова співчуття від шанувальників та організаторів фанатських конвентів. Її згадують як доброзичливу та відкриту людину, яка охоче розповідала про свою багаторічну роботу в кіно та на телебаченні.