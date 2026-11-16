У Кремлі заявили, що на зустрічі Трампа з Путіним говоритимуть про Україну

Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в китайському Шеньчжені планують обговорити війну проти України та пропозиції Москви і Вашингтона щодо врегулювання. Перед цим Путін проведе окремі переговори із Сі Цзіньпіном, де українська тема також буде серед питань зовнішньої політики.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає ТАСС.

За його словами, Путін відвідає Шеньчжень 18–19 листопада для участі в саміті АТЕС.

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Путін і Трамп обговорять Україну окремо

У Кремлі стверджують, що зустріч Путіна і Трампа у Шеньчжені “точно” відбудеться, оскільки обидва лідери перебуватимуть у місті одночасно.

Наразі Москва і Вашингтон погоджують час та місце переговорів.

За словами Ушакова, частина питань уже попередньо узгоджена. Серед них — війна проти України та пропозиції США і Росії щодо можливого врегулювання.

Він також заявив, що підготовка зустрічі Путіна і Трампа в загальних рисах обговорювалася під час недавнього візиту до Москви Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Перед зустріччю з Трампом Путін поговорить із Сі про Україну

18 листопада Путін проведе окремі переговори із Сі Цзіньпіном.

Вони пройдуть у форматі робочого сніданку і будуть присвячені зовнішньополітичним питанням, включно з війною проти України.

У Кремлі також заявили, що Путін поінформує Сі про останні контакти Росії зі США, зокрема з урахуванням переговорів в Абу-Дабі.

Ушаков припустив, що російський і китайський лідери можуть окремо обговорити майбутню тристоронню зустріч із Трампом.

Готують спільну заяву Трампа, Сі та Путіна

Тристороння зустріч Путіна, Трампа і Сі має пройти в державній резиденції голови КНР.

За словами Ушакова, зараз сторони працюють над текстом спільної заяви за підсумками переговорів.

Він заявив, що документ готується в межах “важкої дипломатичної роботи”.

Якщо погодити спільне комюніке не вдасться, кожен із трьох лідерів окремо представить свою оцінку переговорів.

У Кремлі наголошують на історичному контексті

У Москві також заявили, що формат зустрічі Путіна, Трампа та Сі будуватиметься з урахуванням співпраці СРСР, США і Китаю під час Другої світової війни та створення ООН.

Ушаков назвав тристоронню зустріч головною подією програми Путіна в Шеньчжені.

Після завершення переговорів у Китаї Путін має зустрітися з російськими журналістами та представити власну оцінку саміту і двосторонніх зустрічей.

Окрім переговорів із Трампом і Сі, Путін також планує зустрічі з президентом В’єтнаму То Ламом та прем’єр-міністром Таїланду.

Раніше Bloomberg писав, що Дональд Трамп їде на переговори з Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним після невдалих для республіканців проміжних виборів у США. Видання зазначало, що для України ключовим ризиком є можливість прямої розмови Трампа з Путіним без участі Києва.