Україна отримає від ЄС майже 8 млрд євро: що відомо про новий транш

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 8 млрд євро фінансової підтримки в межах програми Ukraine Facility. Надходження коштів очікується найближчим часом — загальний обсяг допомоги за цією програмою у 2026 році має становити 13,57 млрд євро.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Кошти спрямовані на підтримку фінансової стійкості України та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни.

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Рішення стало можливим завдяки виконанню Україною зобов’язань, передбачених Планом України за другий квартал 2026 року. Зокрема, було ухвалено низку важливих рішень у сфері державного управління, фінансовому секторі, енергетиці та інших напрямах.

“Важливо зберегти темп і забезпечити виконання наступних індикаторів Плану України, від яких залежить подальше фінансування в межах Ukraine Facility”, — написав Корецький.