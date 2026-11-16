Фон дер Ляєн назвала формат участі Європи в мирних переговорах України та Росії

Європа братиме активну участь у мирних переговорах між Україною та Росією у форматі E5 + ЄС. Водночас Євросоюз продовжить максимально підтримувати Україну та чинити тиск на Росію.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Європа братиме активну участь у цьому процесі через формат E5 + ЄС. Тим часом ми забезпечимо максимальну підтримку Україні та максимальний тиск на Росію”, — написала фон дер Ляєн.

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Вона також подякувала Фінляндії за постійні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Окрім мирних переговорів, фон дер Ляєн і Стубб обговорили розширення Європейського Союзу напередодні Форуму ЄС, запланованого на 16 листопада.

“Ми погодилися, що більший і сильніший Союз створить більш процвітаючу та незалежну Європу”, — зазначила президентка Єврокомісії.

16 листопада глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія знову висуває вимоги, які використовувала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

“У 2021 році Росія висунула перелік вимог, які були очевидним приводом для початку війни. Тепер вони висувають ті самі вимоги й додають до них ще більше. Це також очевидний привід для продовження війни. Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію”, — наголосила Каллас.

Вона також розкритикувала позицію Москви, яка заявляє, що чекає на пропозиції від європейців.

“Росіяни кажуть, що вони чекають, а європейці їм нічого не запропонували. Це саме та тактика, яку вони завжди використовують. Раптом виявляється, що саме ми маємо їм щось запропонувати, хоча це вони розпочали війну”, — сказала Каллас.

Нагадаємо, раніше європейські лідери домовилися про участь представників п’яти країн та Євросоюзу в наступному раунді мирних переговорів щодо України. До групи E5 увійшли Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.