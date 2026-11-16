        Політика

        Фон дер Ляєн назвала формат участі Європи в мирних переговорах України та Росії

        Галина Шподарева
        16 Листопада 2026 10:33
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        Урсула фон дер Ляєн / фото: Reuters
        Урсула фон дер Ляєн / фото: Reuters

        Європа братиме активну участь у мирних переговорах між Україною та Росією у форматі E5 + ЄС. Водночас Євросоюз продовжить максимально підтримувати Україну та чинити тиск на Росію.

        Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

        “Європа братиме активну участь у цьому процесі через формат E5 + ЄС. Тим часом ми забезпечимо максимальну підтримку Україні та максимальний тиск на Росію”, — написала фон дер Ляєн.

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        Вона також подякувала Фінляндії за постійні зусилля, спрямовані на завершення війни.

        Окрім мирних переговорів, фон дер Ляєн і Стубб обговорили розширення Європейського Союзу напередодні Форуму ЄС, запланованого на 16 листопада.

        “Ми погодилися, що більший і сильніший Союз створить більш процвітаючу та незалежну Європу”, — зазначила президентка Єврокомісії.

        16 листопада глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія знову висуває вимоги, які використовувала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

        “У 2021 році Росія висунула перелік вимог, які були очевидним приводом для початку війни. Тепер вони висувають ті самі вимоги й додають до них ще більше. Це також очевидний привід для продовження війни. Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію”, — наголосила Каллас.

        Вона також розкритикувала позицію Москви, яка заявляє, що чекає на пропозиції від європейців.

        “Росіяни кажуть, що вони чекають, а європейці їм нічого не запропонували. Це саме та тактика, яку вони завжди використовують. Раптом виявляється, що саме ми маємо їм щось запропонувати, хоча це вони розпочали війну”, — сказала Каллас.

        Нагадаємо, раніше європейські лідери домовилися про участь представників п’яти країн та Євросоюзу в наступному раунді мирних переговорів щодо України. До групи E5 увійшли Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.


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