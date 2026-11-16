Світоліна поступилася Андрєєвій у фіналі WTA Finals, але завершує рік у десятці найкращих тенісисток світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA, який завершився 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Матч закінчився з рахунком 5:7, 3:6, тож українка не змогла вдруге здобути титул чемпіонки цих змагань.

Про це повідомляє видання “Великий теніс України”.

Для Світоліної це була третя зустріч з Андрєєвою у 2026 році. У січні українка перемогла суперницю в четвертому колі Australian Open, але згодом поступилася їй на груповому етапі WTA Finals.

Реклама

Реклама

Світоліна втретє в кар’єрі зіграла у фіналі Підсумкового турніру. У 2018 році вона стала чемпіонкою, перемігши американку Слоан Стівенс у Сінгапурі. Наступного року українка знову дісталася вирішального матчу, проте програла австралійці Ешлі Барті в китайському Шеньчжені.

Цього разу 32-річна Світоліна претендувала на 21-й титул у кар’єрі та третій у нинішньому сезоні. Раніше цього року вона виграла турнір WTA 250 в Окленді та престижніші змагання серії WTA 1000 у Римі.

Українка стала четвертою найстаршою фіналісткою в історії WTA Finals після Вінус Вільямс, Мартіни Навратілової та Серени Вільямс.

Попри поразку у фіналі, Світоліна завершить сезон шостою ракеткою світу.. Вона вп’яте в кар’єрі закінчує рік у десятці найкращих тенісисток світу та вперше з 2020 року, коли посідала п’яту позицію.