        Спорт

        Світоліна поступилася Андрєєвій у фіналі WTA Finals, але завершує рік у десятці найкращих тенісисток світу

        Галина Шподарева
        16 Листопада 2026 07:17
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        Еліна Світоліна / Фото: Reuters
        Еліна Світоліна / Фото: Reuters

        Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA, який завершився 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Матч закінчився з рахунком 5:7, 3:6, тож українка не змогла вдруге здобути титул чемпіонки цих змагань.

        Про це повідомляє видання “Великий теніс України”.

        Для Світоліної це була третя зустріч з Андрєєвою у 2026 році. У січні українка перемогла суперницю в четвертому колі Australian Open, але згодом поступилася їй на груповому етапі WTA Finals.

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        Світоліна втретє в кар’єрі зіграла у фіналі Підсумкового турніру. У 2018 році вона стала чемпіонкою, перемігши американку Слоан Стівенс у Сінгапурі. Наступного року українка знову дісталася вирішального матчу, проте програла австралійці Ешлі Барті в китайському Шеньчжені.

        Цього разу 32-річна Світоліна претендувала на 21-й титул у кар’єрі та третій у нинішньому сезоні. Раніше цього року вона виграла турнір WTA 250 в Окленді та престижніші змагання серії WTA 1000 у Римі.

        Українка стала четвертою найстаршою фіналісткою в історії WTA Finals після Вінус Вільямс, Мартіни Навратілової та Серени Вільямс.

        Попри поразку у фіналі, Світоліна завершить сезон шостою ракеткою світу.. Вона вп’яте в кар’єрі закінчує рік у десятці найкращих тенісисток світу та вперше з 2020 року, коли посідала п’яту позицію.


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