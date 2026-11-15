Ситуація зі світлом на Дніпровщині та в Запоріжжі залишається складною — Зеленський

У Запоріжжі та Дніпропетровській області залишається складна ситуація з електропостачанням після російських ударів. Ремонтні бригади працюють над відновленням, однак нові атаки та повітряні тривоги ускладнюють роботи.

Про це 15 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Сьогодні увесь день особлива увага – нашому Запоріжжю, Дніпровщині: там дуже непроста ситуація після російських ударів. Багато відключень було, і триває відновлення. Частково електрику вже повертають, але попереду ще значна робота”, — зазначив глава держави.

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Він подякував ремонтним бригадам, енергетикам та всім, хто долучається до відновлення електропостачання.

“Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, всім нашим енергетикам, кожному, хто допомагає. Постійно нові повітряні тривоги та нові удари. Це значно ускладнює відновлення. Але всі необхідні сили задіяні, обладнання є, і повинен бути результат”, — наголосив Зеленський.

За словами президента, Росія застосовує тактику зосереджених атак на окремі області, протягом кількох діб завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі одного регіону.

“Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях”, — пояснив він.

Зеленський також навів дані про кількість влучань у регіонах, які найбільше постраждали від російських атак із початку вересня.

“Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять – на Київщині. Більше сотні влучань – на Житомирщині, Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України”, — повідомив президент.

Глава держави наголосив, що зараз важливо забезпечити допомогу людям та повернути електропостачання до стабільних і передбачуваних графіків.

“Важливо, щоб люди отримали допомогу, щоб енергозабезпечення повернулося в передбачувані графіки, безумовно. Це не просто, тим не менш”, — сказав Зеленський.

Окремо президент повідомив про домовленість із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо додаткової екстреної підтримки української енергетики.

“На цьому тижні було рішення Єврокомісії: ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна отримає додаткову, надзвичайну енергетичну підтримку. Саме для тих міст і тих наших громад, яким зараз найскладніше. Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість. Я хочу подякувати за це”, — зазначив глава держави.

9 листопада Зеленський повідомив про домовленість із головою Єврокомісії щодо спеціального механізму екстреної енергетичної допомоги Україні. Він передбачає підтримку громад, які потерпають від російських ударів по енергетичній інфраструктурі.