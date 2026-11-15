В Івано-Франківську затримали студента, якого підозрюють у підпалах авто на замовлення РФ

В Івано-Франківську поліція та СБУ затримали 20-річного студента, якого підозрюють у підпалах автомобілів за завданням російських спецслужб. За три ночі в місті сталися чотири підпали, зокрема автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, молодик знайшов у соціальних мережах оголошення про “легкий заробіток”. З ним зв’язався російський куратор, який запропонував гроші за підпали автомобілів.

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Підозрюваний знімав кожен підпал на відео та надсилав записи замовнику через месенджер. Правоохоронці знайшли ці відео в його телефоні.

Чотири автомобілі підпалили протягом трьох ночей

У ніч на 13 листопада на вулиці Карпатській в Івано-Франківську внаслідок підпалу пошкоджено Audi та Jeep Compass.

Наступної ночі, 14 листопада, на Південному бульварі підпалили Volkswagen Transporter, який належить військовослужбовцю ЗСУ.

Близько 03:50 15 листопада у дворі на вулиці Набережній загорівся Volkswagen Touareg. Пожежа також пошкодила ще два автомобілі.

Після останнього підпалу оперативники поліції спільно зі співробітниками СБУ затримали підозрюваного неподалік місця події.

Під час обшуку в його помешканні вилучили одяг, взуття та інші речові докази, які, за версією слідства, пов’язані з підпалами.

Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення

Слідчі повідомили 20-річному чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Йдеться про підпали Audi, Jeep Compass та Volkswagen Touareg. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Причетність затриманого до підпалу Volkswagen Transporter військовослужбовця ЗСУ перевіряють окремо. За цим фактом триває розслідування за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.