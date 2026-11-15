Україна отримає доступ до двох італійських супутників-розвідників

Італія планує надати Україні доступ до знімків із двох військових радіолокаційних супутників Cosmo-SkyMed у межах 13-го пакета військової допомоги. Використовувати ці дані українські військові зможуть лише для спостереження за територією України, а не для наведення ударів по Росії.

Про це повідомляє Clash Report із посиланням на італійські видання Il Messaggero та L’Espresso.

10 листопада міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив засекречений пакет допомоги парламентському комітету Copasir, який контролює діяльність спецслужб. За даними L’Espresso, його виступ тривав близько двох годин.

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Ще в жовтні джерела Il Messaggero повідомляли, що до пакета знову включать доступ до знімків двох із шести супутників італійського угруповання Cosmo-SkyMed.

Офіційно Рим поки не підтвердив передачу Україні доступу до супутникових даних.

Що можуть італійські супутники Cosmo-SkyMed

Йдеться про два радіолокаційні супутники другого покоління, створені компанією Thales Alenia Space — спільним підприємством італійської Leonardo та французької Thales.

На відміну від звичайних оптичних супутників, радіолокаційні апарати здатні отримувати якісні зображення земної поверхні вдень і вночі, навіть за хмарності чи дощу.

Це дозволяє виявляти військову техніку, окопи, склади та інші об’єкти незалежно від погодних умов.

Супутниковим угрупованням керує Італійське космічне агентство, а фінансує його уряд країни.

Останній супутник Cosmo-SkyMed запустили 2 січня 2026 року з бази космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії за допомогою ракети SpaceX Falcon 9.

За інформацією Il Messaggero, Італія передавала Україні знімки Cosmo-SkyMed ще з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії. Київ високо оцінював цю допомогу під час закритих переговорів із Римом.

Італія забороняє використовувати супутникові дані для ударів по Росії

Як повідомляє Il Messaggero, неформальні домовленості між країнами передбачають обмеження використання супутникових знімків лише територією України.

Для Італії принципово важливо, щоб ці дані не застосовувалися для підготовки наступальних операцій або авіаударів на території Росії.

Водночас Cosmo-SkyMed не є аналогом Starlink чи Starshield.

Італійські супутники забезпечують розвідувальну інформацію, але не надають інтернет-зв’язку військовим підрозділам або безпілотникам.

Що ще увійде до 13-го пакета допомоги

За даними Il Messaggero, новий італійський пакет військової допомоги також передбачає передачу боєприпасів для зенітних ракетних комплексів SAMP/T.

Повний перелік озброєння та обладнання залишається засекреченим, як і в попередніх пакетах.

Відповідний указ, окрім міністра оборони, мають підписати міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр економіки Джанкарло Джорджетті.

Раніше Clash Report повідомляв, що затвердження 13-го пакета затримувалося через розбіжності всередині італійської урядової коаліції.

Гвідо Крозетто також має намір продовжити правову основу для військової допомоги Україні на 2027 рік, оскільки чинний дозвіл на передачу озброєнь закінчується 31 грудня 2026 року.