ЗСУ атакували нафтохімічні заводи в Татарстані та авіапідприємство на Брянщині

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох великих нафтохімічних підприємствах у Нижньокамську в Татарстані, більш ніж за тисячу кілометрів від українського кордону. Також уражено підприємство “Моноліт” у Брянській області, яке займається виробництвом літальних апаратів і комплектуючих.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Нижньокамську під удар потрапив завод “Нижнєкамськнефтехім” — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та ключове підприємство російського холдингу “Сибур”.

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На території заводу пролунали вибухи, після яких виникла пожежа.

Підприємство виробляє синтетичні каучуки, поліізопрен, бутилові каучуки та пластики. Цю продукцію використовують для виготовлення шин військових автомобілів, бронетехніки й літаків, а також ущільнювачів, шлангів та інших гумових деталей.

Окремі види синтетичних каучуків застосовують як зв’язувальний компонент твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет “Іскандер”.

Уражено установку переробки нафти на заводі “ТАІФ-НК”

Другою ціллю в Нижньокамську став нафтопереробний завод “ТАІФ-НК”.

За інформацією Генштабу, українські військові уразили його єдину установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-7. На підприємстві також зафіксували пожежу.

“ТАІФ-НК” спеціалізується на переробці важкої високосірчистої нафти та газового конденсату. Глибина переробки на підприємстві перевищує 95%.

Продукцію заводу використовують для виробництва пального, нафтохімічної сировини та забезпечення військових потреб Росії.

Масштаби пошкоджень на обох підприємствах у Татарстані уточнюються.

На Брянщині атаковано підприємство, пов’язане з виробництвом вертольотів

Цієї ж доби Сили оборони уразили підприємство “Моноліт” у місті Трубчевськ Брянської області.

За даними Генштабу, завод спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів, а також виготовляє запчастини й компоненти та займається металообробкою.

У Генштабі наголошують, що зупинка роботи таких підприємств може впливати на постачання російській армії пального, комплектуючих для військової техніки та сировини для ракетної промисловості.