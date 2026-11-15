64 хвилини — і фінал: Світоліна здобула одну з найбільших перемог сезону

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA, який проходить в американському Індіан-Веллсі. У півфіналі 14 листопада вона перемогла чешку Лінду Носкову з рахунком 6:2, 6:1.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Поєдинок тривав лише 64 хвилини. На початку першого сету тенісистки обмінялися брейками, але після четвертого гейму Світоліна захопила ініціативу та виграла чотири гейми поспіль.

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У другій партії українка виграла п’ять стартових геймів. Носкова змогла взяти лише один гейм на власній подачі, після чого Світоліна завершила матч.

Чешка припустилася 27 невимушених і 11 подвійних помилок. У Світоліної було 18 невимушених і лише дві подвійні помилки. За кількістю ударів навиліт українка також мала перевагу — 20 проти 12.

Ця перемога стала для Світоліної реваншем за поразку від Носкової у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Крім того, українка здобула 11-ту перемогу над суперницею з першої десятки світового рейтингу цього року, повторивши особистий рекорд 2017 року.

Третій фінал Світоліної на WTA Finals

Для Еліни це третій вихід у фінал Підсумкового турніру WTA за чотири участі в змаганнях.

У 2018 році українка виграла титул у Сінгапурі, а у 2019-му дійшла до фіналу в Шеньчжені.

Загалом майбутній матч стане для Світоліної 26-м фіналом у кар’єрі на рівні WTA та 18-м на хардовому покритті. В її активі 20 одиночних титулів, із яких 12 здобуто на харді.

Коли фінал Світоліна — Андрєєва

У вирішальному матчі українка зустрінеться з росіянкою Міррою Андрєєвою, яка виступає в нейтральному статусі.

Суперниці вже двічі грали між собою цього сезону. У січні Світоліна перемогла Андрєєву в 1/8 фіналу Australian Open, але на нинішньому Підсумковому турнірі поступилася їй у першому матчі групового етапу з рахунком 4:6, 0:6.

Фінал відбудеться в неділю, 15 листопада, о 22:00 за київським часом.