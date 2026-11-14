Світоліна сенсаційно перемогла Соболенко та вийшла до півфіналу підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна 13 листопада перемогла білоруску Аріну Соболенко у трьох сетах на підсумковому турнірі WTA Finals в Індіан-Веллсі. Завдяки перемозі з рахунком 6:3, 3:6, 6:1 українка вийшла до півфіналу змагань.

Про це повідомляє Reuters.

Світоліна шість разів виграла гейми на подачі суперниці та завершила матч переможним ударом справа, реалізувавши четвертий матчбол. Це її перша перемога над Соболенко за понад шість років. Загальний рахунок особистих зустрічей тенісисток тепер становить 2:6 на користь білоруски.

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«Це був матч із перепадами. Я добре грала в першому сеті, але потім трохи втратила ритм. У другому вона грала краще й значно поліпшила подачу. Я дуже рада, що змогла повернутися в гру в третьому сеті після програного першого гейму», — сказала Світоліна журналістам.

Після завершення зустрічі українка вкотре не потиснула руку Соболенко. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Світоліна дотримується принципу не обмінюватися рукостисканнями з російськими та білоруськими тенісистками.

У півфіналі 14 листопада чемпіонка WTA Finals 2018 року зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою.

Для Соболенко поразка означала завершення сезону. На початку року вона виграла турнір у Брисбені, а в березні здобула титули в Індіан-Веллсі та Маямі, оформивши так званий Sunshine Double. Після цього білоруска більше не вигравала турнірів.

На US Open Соболенко також поступилася першою сходинкою світового рейтингу Єлені Рибакіній. Перед підсумковим турніром вона вважалася однією з фавориток, особливо після того, як Рибакіна знялася зі змагань через хворобу.

Після поразки від Світоліної Соболенко відмовилася спілкуватися з журналістами.

В іншому матчі росіянка Мірра Андрєєва розгромила співвітчизницю Діану Шнайдер із рахунком 6:2, 6:1, здобувши третю поспіль перемогу у двох сетах. Шнайдер замінила Кароліну Мухову, яка знялася через захворювання шлунково-кишкового тракту.

Андрєєва достроково забезпечила собі місце в півфіналі, де 14 листопада зіграє проти американки Джессіки Пегули.

Підсумковий турнір WTA з призовим фондом 10 мільйонів доларів цього року перенесли з Ер-Ріяда до Індіан-Веллса через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Із наступного року змагання проходитимуть у Шарлотті.