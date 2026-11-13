Збірна України залишилася без двох футболістів перед матчем в Лізі націй: хто не вийде на поле проти Північної Ірландії

14 листопада збірна України з футболу зіграє проти Північної Ірландії в Лізі націй без двох футболістів — Миколи Шапаренка та Валерія Бондаря. Головний тренер команди Андреа Мальдера також визначився з воротарем на цей поєдинок.

Про це повідомив Андреа Мальдера на передматчевій пресконференції.

Півзахисник Микола Шапаренко пропустить гру через погане самопочуття, а захисник Валерій Бондар — через втому після великої кількості матчів.

Реклама

Реклама

“Завтра вийде Анатолій Трубін. Ще буде одне тренування, але у мене у планах його поставити на ворота. Щодо інших гравців, то Микола Шапаренко погано почувається. Також Валерій Бондар трішки втомлений після останньої кількості матчів. Це все по наших втратах, решта готові виходити на поле”, — сказав Мальдера.

Як пише “Суспільне Спорт”, спочатку до складу збірної України на листопадові матчі викликали 25 футболістів, однак згодом тренерському штабу довелося внести зміни.

Через травму до команди не зміг приєднатися Олександр Зубков. Натомість викликали Миколу Шапаренка та Владислава Ваната. Також до збірної запросили нападника італійської “Болоньї” Артема Довбика замість Пономаренка.

У попередніх матчах Ліги націй українські воротарі грали почергово. Дмитро Різник захищав ворота у поєдинках проти Угорщини (1:0) та Північної Ірландії (0:3), а Анатолій Трубін — проти Грузії (0:0) та Угорщини (1:2).

Коли наступні матчі збірної України

14 листопада, 21:45 — Північна Ірландія — Україна.

17 листопада, 21:45 — Україна — Грузія.

Після чотирьох турів збірна України посідає третє місце у своїй групі Ліги націй. Команда, яка виграє групу, напряму підніметься до дивізіону А. Збірна, що посяде друге місце, зіграє у перехідному плейоф, а остання команда опуститься до нижчого дивізіону.

Нагадаємо, 2 жовтня збірна України програла Північній Ірландії з рахунком 0:3 у номінально домашньому матчі Ліги націй, який відбувся у словацькій Трнаві.