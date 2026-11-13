За тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів на Київщині: у ДТЕК пояснили ситуацію зі світлом

За останній тиждень російські війська пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК у Київській області. Через атаки на місцеві та високовольтні мережі в регіоні продовжують застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетикам знадобилося чотири доби, щоб відновити електропостачання для понад 203 тисяч родин. Щодня над відновленням працюють більш ніж 200 бригад.

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Окрім місцевих електромереж, російські війська атакують високовольтні мережі “Укренерго”, якими електроенергія надходить до області. Через це компанія змушена запроваджувати обмеження електропостачання.

“Є й інша проблема. Коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку”, — пояснили в ДТЕК.

Унаслідок перевантаження мереж виникають нові пошкодження. Наразі на Київщині щодня фіксують сотні таких аварій.