Мерц побоюється “другого Анкориджа”: канцлер звернувся до Трампа перед переговорами з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа уникнути несподіваних рішень під час очікуваних переговорів із Володимиром Путіним у Китаї наступного тижня. Він попередив про побоювання європейських лідерів щодо повторення сценарію саміту в Анкориджі.

Про це пише Reuters.

“Дехто тут, у Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на “другий Анкоридж”, — сказав Мерц, маючи на увазі саміт Трампа і Путіна на Алясці, який європейські лідери розглядали як потенційно вирішальний момент у зусиллях із припинення війни в Україні.

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“Тому я хочу дуже чітко донести наше послання Сполученим Штатам: будь ласка, без сюрпризів. Продовжуйте грати в команді Європи та України”, — наголосив канцлер.

Мерц також домагається від лідерів ЄС зобов’язань щодо підтримки України в межах переговорів про довгостроковий бюджет Євросоюзу. За його словами, ця пропозиція отримала широку підтримку, однак до остаточної домовленості ще далеко.

Після зустрічей представників США та Росії в Абу-Дабі цього тижня найближчими тижнями очікується початок предметних мирних переговорів. Як заявив Мерц, уперше до них має долучитися Європа. Водночас канцлер відкинув вимоги Росії зробити архітектуру європейської безпеки центральною темою переговорів. На його думку, така система вже існує у вигляді НАТО.

“Майбутні переговори мають зосередитися на одному головному питанні: в яких межах можна гарантувати безпеку України після досягнення миру? Але спочатку ми повинні досягти самого миру”, — заявив Мерц.