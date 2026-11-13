Кличко відзвітував про підключення 99% будинків у Києві до тепла, але є нюанси

У Києві до теплопостачання підключили вже 99% комунальних багатоквартирних будинків. Водночас в окремих будинках тепло ще відсутнє через аварії на тепломережах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, аварії на тепломережах усувають. Будинки ОСББ та ЖБК підключають до опалення за індивідуальними заявками.

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Також тепло подали до 96% закладів соціальної сфери. Їх підключають за заявками керівників установ.

Кличко нагадав, що російські обстріли продовжують руйнувати єдину енергосистему України, зокрема об’єкти генерації та передачі електроенергії, й у столиці, як і в багатьох інших містах, “Укренерго” щодня запроваджує екстрені відключення електроенергії.

“Енергетики працюють цілодобово над відновленням електропостачання. Міські служби — ремонтують пошкоджені ворогом об’єкти, щоб забезпечити функціонування міста, надання необхідних сервісів мешканцям”, — зазначив Кличко.