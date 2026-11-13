Помер перший президент Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

12 листопада помер Герой України, літературознавець, педагог, журналіст і громадський діяч В’ячеслав Брюховецький. Йому було 79 років.

Про це повідомив Національний університет “Києво-Могилянська академія”.

В’ячеслав Брюховецький був одним із засновників Народного Руху України, ініціатором відродження Києво-Могилянської академії, її першим та почесним президентом.

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У 1991 році він взявся за відновлення Києво-Могилянської академії. Університет поєднав традиції старої Академії з практиками сучасної західної вищої освіти та став одним із символів незалежної України.

За час його керівництва у 1996 році в Могилянці відкрили перші магістерські програми, а у 2008 році створили Докторську школу з першими структурованими програмами підготовки докторів філософії.

В університеті також розвивали студентське самоврядування, академічну автономію, критичне мислення та україномовне освітнє середовище.

Києво-Могилянська академія брала активну участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності, а також відстоювала принципи університетської автономії.

У НаУКМА наголосили, що одним із головних здобутків Брюховецького стали покоління випускників, які працюють у державному управлінні, науці, освіті, дипломатії, медіа, бізнесі та громадському секторі, а також захищають Україну на фронті.

“Втрата В’ячеслава Брюховецького непоправна для могилянської спільноти й усієї України. Але справа його життя живе”, — зазначили в університеті.