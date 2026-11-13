Російські удари по Краматорську та Біленькому: четверо загиблих, семеро поранених

Минулої доби внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули четверо людей, ще семеро зазнали поранень. Під ударами перебували шість населених пунктів.

Про це повідомила Національна поліція України.

За добу правоохоронці зафіксували 1502 удари по лінії фронту та житловому сектору області.

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Під обстрілами перебували Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, Біленьке, Олександрівка та Михайлівка.

Краматорськ російські війська атакували десять разів, зокрема чотири рази керованими авіабомбами.

У місті загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. Пошкоджено 16 багатоквартирних і один приватний будинок, а також автомобіль.

У Біленькому внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна зазнала травм.

Парамедики поліції надавали допомогу пораненим, яких дістали з-під завалів у Краматорську.