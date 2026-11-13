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        Росія вдарила по медзакладу в Києві: врятували сімох людей, ще 30 евакуювали

        Вадим Вакаренко
        13 Листопада 2026 07:40
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        Рятувальники працюють у пошкодженому лікувальному закладі в Шевченківському районі Києва після російської атаки / Фото: ДСНС Києва
        Рятувальники працюють у пошкодженому лікувальному закладі в Шевченківському районі Києва після російської атаки / Фото: ДСНС Києва

        У ніч проти 13 листопада Росія атакувала Київ, унаслідок чого в Шевченківському районі загорівся лікувальний заклад. Із будівлі евакуювали 30 людей, ще сімох урятували рятувальники.

        Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Києві.

        Пожежа виникла у шестиповерховій будівлі на рівні першого-третього поверхів. На другому поверсі сталося часткове руйнування.

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        Персонал медзакладу вивів 30 людей на свіже повітря та до сусідніх корпусів. Ще сімох людей урятували вогнеборці.

        Пожежу ліквідували на площі 70 кв. м.

        Попередньо, до бригади швидкої медичної допомоги звернулася одна людина. Інформації про загиблих не надходило.

        Наслідки російської атаки на лікувальний заклад у Шевченківському районі Києва та робота рятувальників / Фото: ДСНС Києва

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