Російські дрони пошкодили підприємства “Кернел”: компанія оголосила про повну зупинку заводів

Агрохолдинг Kernel повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські удари по підприємствах харчової промисловості. Компанія також припинила всі закупівлі насіння.

Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби Kernel.

Протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики українських переробних підприємств, зокрема активи агрохолдингу. Унаслідок влучань пошкоджено виробничі будівлі, технологічне обладнання та резервуари.

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Як пояснили в “Кернел”, олійноекстракційне виробництво має безперервний технологічний цикл із підвищеною пожежною небезпекою. Влучання дронів у працююче обладнання може спричинити масштабну пожежу та становить пряму загрозу життю працівників.

Саме через ці ризики керівництво агрохолдингу ухвалило рішення про повну технологічну зупинку підприємств.

“Наразі на абсолютно всіх підприємствах “Кернел” виконано всі регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а всі працівники перебувають у безпечних умовах”, — йдеться в повідомленні.

Також зупинені всі закупівлі насіння, проте агрохолдинг продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів.

Нагадаємо, 10 листопада РБК-Україна з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки повідомляло, що Росія готує удари по підприємствах харчової промисловості України. За даними співрозмовника видання, під загрозою перебували як українські, так і іноземні підприємства, зокрема елеватори, склади, олійноекстракційні заводи, молокозаводи, м’ясокомбінати та птахофабрики. Мета таких атак — дестабілізувати ситуацію в Україні, підірвати продовольчу безпеку, завдати збитків економіці та скоротити валютні надходження.