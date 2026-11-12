США домовилися про нові переговори щодо України: Кушнер назвав терміни

Новий раунд багатосторонніх мирних переговорів щодо України може відбутися вже наступного тижня. До переговорів можуть долучитися представники Європи, однак російська сторона поки не підтвердила їхньої участі.

Про терміни наступної зустрічі американський переговорник Джаред Кушнер заявив в ефірі російських “Вестей”.

За словами Кушнера, на наступні багатосторонні переговори вплинуть питання, які американська делегація обговорила під час зустрічі з Путіним.

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“Думаю, загалом ми провели дуже ґрунтовні та детальні обговорення всіх питань, які, сподіваюся, стануть основою для наступних багатосторонніх переговорів”, — сказав Кушнер журналістам після зустрічі в Кремлі, повідомляє CNN.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф також заявив про досягнення прогресу та домовленість щодо нової зустрічі.

“Думаю, прогрес був досягнутий. Люди не вірили, що нам вдасться відновити тристоронні переговори. Ми їх відновили. Ми домовилися про нову зустріч”, — сказав Віткофф журналісту CNN в московському аеропорту Внуково.

Віткофф також повідомив, що до наступного раунду переговорів мають долучитися представники Європи.

“Вони наші партнери, і важливо, щоб вони брали участь”, — зазначив американський переговорник.

Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що тристоронні переговори між Росією, Україною та США продовжаться, однак стримано висловився щодо участі європейців.

“Вони докладають усіх зусиль, щоб долучитися до переговорів, але, як сказав наш президент, їм потрібно визначитися, чи хочуть вони миру, чи продовження війни. Поки що всі їхні практичні дії вказують саме на друге”, — заявив Ушаков.

Під час зустрічі в Кремлі Путін заявив американським представникам, що Росія ніколи не заперечувала проти діалогу з Європою.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше критикував присутність європейських посадовців в Абу-Дабі, називаючи їхню участь у переговорах безперспективною.

Попередній раунд переговорів за участю України, США та Росії відбувся 10–11 листопада в Абу-Дабі. За оцінкою Києва, сторони досягли прогресу з окремих питань, однак остаточних домовленостей не було.

Після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер вирушили до Дубліна, де мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити результати переговорів у Москві.

За даними Bloomberg, попри дипломатичні контакти, позиції Росії та України щодо завершення війни залишилися незмінними. Близьке до Кремля джерело агентства назвало зустріч американських представників із Путіним “візитом ввічливості”.