Глава Nvidia йде у відставку після секс-скандалу з двома жінками, одну з яких США підозрюють у шпигунстві

12 листопада генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг оголосив про відставку на тлі повідомлень про його зв’язки з жінкою, яку американські спецслужби вважають агенткою китайської розвідки. Акції компанії, вартість якої оцінюють у $4 трлн, впали більш ніж на 10% на торгах перед відкриттям біржі.

Про це пише Reuters.

Тимчасово очолить Nvidia фінансова директорка Колетт Кресс. Компанія шукатиме постійного наступника Хуанга, а її першим головою ради директорів стане колишній керівник Synopsys і член ради директорів Гарві Джонс.

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Хуанг, який був одним із засновників Nvidia та володіє близько 3,61% її акцій, також залишить раду директорів. Він керував компанією 33 роки.

Останніми днями тиск на 63-річного бізнесмена посилився після повідомлень про його позашлюбні стосунки з китайською підприємницею Еліс Хуанг, яку американська влада вважає пов’язаною з розвідкою Китаю. Пекін заперечує, що вона є шпигункою.

Еліс Хуанг раніше працювала керівницею сінгапурської хмарної компанії Megaspeed, офіційного партнера Nvidia, який мав пріоритетний доступ до її чипів. За повідомленнями ЗМІ, американська влада також перевіряла Megaspeed через підозри в допомозі Китаю отримувати передові чипи для штучного інтелекту в обхід експортних обмежень США.

Раніше цього місяця рада директорів Nvidia розпочала внутрішнє розслідування, щоб встановити, чи міг Хуанг стати об’єктом операції іноземної розвідки. Перевірку проводили незалежні директори із залученням зовнішніх юристів. Тоді рада директорів висловила йому довіру.

У середу, 11 листопада, ситуація загострилася після повідомлення New York Times про позашлюбні стосунки Хуанга з віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров’я Кімберлі Павелл, яка перебувала в його безпосередньому підпорядкуванні.

Того ж дня рада директорів зібралася, щоб розглянути питання про звільнення керівника, повідомило Reuters джерело, обізнане із ситуацією.

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що Хуанг “виконав чудову роботу для нашої країни”. За словами Трампа, керівник Nvidia запевнив його, що не знав про можливі зв’язки Еліс Хуанг з китайською розвідкою.

Відставка Хуанга створює невизначеність для компанії, яка стала найдорожчою у світі завдяки попиту на чипи для штучного інтелекту.

Керівник інвестиційного портфеля ClearBridge Investments Майкл Фельдман зазначив, що головний ризик полягає не у втраті технологічної стратегії Nvidia, а в її реалізації. За його словами, Хуанг координував надзвичайно складну систему взаємодії компанії з постачальниками, хмарними провайдерами та провідними лабораторіями ШІ.

Reuters також зазначає, що відставка може вплинути на політику США щодо експорту чипів. Хуанг виступав за збереження доступу Nvidia до китайського ринку та підтримував тісні контакти з Дональдом Трампом.

Водночас інвестори вже висловлюють побоювання щодо перспектив індустрії штучного інтелекту через зростання витрат і боргів великих технологічних компаній.