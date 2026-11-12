Сі Цзіньпін заявив про неминуче “возз’єднання” Китаю з Тайванем

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що “повне возз’єднання” Китаю з Тайванем має відбутися і “обов’язково буде реалізоване”. Водночас у своїй промові він говорив про мирний шлях і не згадував можливість застосування сили.

Про це повідомляє Reuters.

Сі Цзіньпін назвав вирішення тайванського питання “непохитною історичною місією” Комуністичної партії Китаю.

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“Хід історії не зупинити. Повне возз’єднання батьківщини має бути реалізоване і обов’язково буде реалізоване”, — заявив він.

Китайський лідер наголосив, що Пекін дотримується курсу на “мирне возз’єднання” та принципу “одна країна, дві системи”. Також він заявив про готовність до діалогу з Тайванем за умови дотримання принципу “одного Китаю”.

У Тайбеї заяви Сі відкинули. Рада Тайваню у справах материкового Китаю наголосила, що ані уряд, ані населення острова не приймають модель “одна країна, дві системи”.

Представник ради Лян Веньцзе зазначив, що формулювання Сі щодо “возз’єднання” суттєво не відрізняються від попередніх заяв Пекіна.

Промова Сі Цзіньпіна була присвячена 160-річчю від дня народження Сунь Ятсена, який брав участь у революції 1911 року, що поклала край імператорському правлінню в Китаї.

Сі назвав Сунь Ятсена “великим національним героєм” і заявив, що той послідовно виступав за єдність країни.

На тлі заяв китайського лідера військова активність КНР навколо Тайваню триває. За даними міністерства оборони Тайваню, 12 листопада поблизу острова зафіксували 29 китайських військових літаків, зокрема винищувачі J-16 і безпілотники, які разом із кораблями проводили “спільне патрулювання бойової готовності”.